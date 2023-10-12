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Чи досягне РФ успіху під Куп’янськом й Лиманом – прогноз військового оглядача

Суспільство 12:57   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Чи досягне РФ успіху під Куп’янськом й Лиманом – прогноз військового оглядача

Росіяни намагаються імітувати масштабний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ініціатива не на боці ворога, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Я не думаю, що цей наступ буде мати в них на Лимано-Куп’янському напрямку якийсь інший результат, ніж той, що був влітку. А влітку я нагадаю, їхні наступальні дії мали повне фіаско», – сказав Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагаються імітувати масштабний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ініціатива не на боці ворога, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".