Чи досягне РФ успіху під Куп’янськом й Лиманом – прогноз військового оглядача
Росіяни намагаються імітувати масштабний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ініціатива не на боці ворога, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
«Я не думаю, що цей наступ буде мати в них на Лимано-Куп’янському напрямку якийсь інший результат, ніж той, що був влітку. А влітку я нагадаю, їхні наступальні дії мали повне фіаско», – сказав Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагаються імітувати масштабний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ініціатива не на боці ворога, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".