Чи досягне РФ успіху під Куп’янськом й Лиманом – прогноз військового оглядача

Росіяни намагаються імітувати масштабний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, однак наразі ініціатива не на боці ворога, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Я не думаю, що цей наступ буде мати в них на Лимано-Куп’янському напрямку якийсь інший результат, ніж той, що був влітку. А влітку я нагадаю, їхні наступальні дії мали повне фіаско», – сказав Коваленко.