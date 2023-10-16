Коваленко: чому у 100 тисяч солдатів РФ немає успіху під Куп’янськом і Лиманом

Угрупування РФ, яке знаходиться на Лимано-Куп’янському напрямку і нараховує близько 100 тисяч солдатів і майже 900 танків, не має наступального функціонала, розповів військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в інтерв’ю журналісту Євгену Кісєльову.

Експерт нагадав, що влітку 2023 року російські групи військ “Центр” та “Захід” вже намагалися наступати на Лимано-Куп’янському напрямку, але мали “нульовий результат”.

“Хоча ми всі неодноразово чули, що на Лимано-Куп’янській вісі зосереджено до 100 тисяч особового складу. Звучить “100 тисяч” загрозливо, чи не так? Результат – маленьке село Надія атакувалося силами двох танкових полків і було захоплене. Це село на 20 будинків, повністю стерте з лиця землі, а потім воно було залишене. Наступ був? Був. Результат нульовий”, – зазначив Коваленко.

Військовий оглядач пояснив, що російські сили не можуть прорвати українську оборону через те, що на Лимано-Куп’янській вісі протяжністю майже 170 кілометрів знаходяться 120-140 ворожих батальйонних тактичних груп.

“Цієї кількості в наступі критично недостатньо. На 170 кілометрів для повного закриття фронту та виходу до лівого берега річки Оскіл кількість має бути як мінімум удвічі більшою за повністю укомплектованими батальйонними тактичними групами. На всі 170 кілометрів – близько 300. Середній розрахунок на сьогодні – це дві батальйонні тактичні групи, які охоплюють фронт в один кілометр”, – сказав Коваленко.

Одна БТГ, за його словами, повинна мати 11 танків, 33 бойові броньовані машини, ствольну та реактивну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та комплекси РЕБ.

“Це штатна комплектація, яка дозволяє цій БТГ здійснювати наступ. Яка картина реальна із комплектацією російських підрозділів на сьогодні? Повністю танкової роти немає, наприклад. Три чи сім танків замість 11. ББМ ще гірше – комплектація десь на 20% від належної. Десь 10-15 ББМ замість 33. І так далі… Начебто кількість є, але якість не дозволяє їм наступати з результатом”, — констатував експерт.