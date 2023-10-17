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Россияне ударили по ветеринарной больнице на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:08   17.10.2023
Оксана Горун
Россияне ударили по ветеринарной больнице на Харьковщине — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за минувшие сутки.

По информации Синегубова, за сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж. В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом», — проинформировал начальник ХОВА.

Также, по его данным, под обстрелами были Уды в Богодуховском районе, Ветеринарное и Нескучное — в Харьковском, Гатище — в Чугуевском, а также — Двуречная и Каменка — в Купянском.

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Синегубов ничего не написал о последствиях ракетного удара по Харьковской области, о котором ранее информировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По данным Мельника, «прилет» вечером 16 октября был по населенному пункту в Изюмском районе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за минувшие сутки".