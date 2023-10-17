Россияне ударили по ветеринарной больнице на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за минувшие сутки.
По информации Синегубова, за сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж. В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом», — проинформировал начальник ХОВА.
Также, по его данным, под обстрелами были Уды в Богодуховском районе, Ветеринарное и Нескучное — в Харьковском, Гатище — в Чугуевском, а также — Двуречная и Каменка — в Купянском.
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Синегубов ничего не написал о последствиях ракетного удара по Харьковской области, о котором ранее информировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По данным Мельника, «прилет» вечером 16 октября был по населенному пункту в Изюмском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за минувшие сутки".