Россияне ударили по ветеринарной больнице на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за минувшие сутки.

По информации Синегубова, за сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж. В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом», — проинформировал начальник ХОВА.

Также, по его данным, под обстрелами были Уды в Богодуховском районе, Ветеринарное и Нескучное — в Харьковском, Гатище — в Чугуевском, а также — Двуречная и Каменка — в Купянском.

Синегубов ничего не написал о последствиях ракетного удара по Харьковской области, о котором ранее информировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По данным Мельника, «прилет» вечером 16 октября был по населенному пункту в Изюмском районе.