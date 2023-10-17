Росіяни вдарили по ветеринарній лікарні на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону минулої доби.
За інформацією Синєгубова, за добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
“Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. У с. Підлиман Ізюмського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено будинок“, – поінформував начальник ХОВА.
Також, за його даними, під обстрілами були Уди в Богодухівському районі, Ветеринарне та Нескучне – у Харківському, Гатище – в Чугуївському, а також – Дворічна та Кам’янка – в Куп’янському.
Читайте також: Ракетний удар РФ по Харківщині та нові атаки під Куп’янськом – дані Генштабу
Синєгубов нічого не написав про наслідки ракетного удару по Харківській області, про який раніше інформував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За даними Мельника, “приліт” увечері 16 жовтня був по населеному пункту в Ізюмському районі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, руйнування, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по ветеринарній лікарні на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону минулої доби".