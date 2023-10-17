Росіяни вдарили по ветеринарній лікарні на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону минулої доби.

За інформацією Синєгубова, за добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. У с. Підлиман Ізюмського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено будинок“, – поінформував начальник ХОВА.

Також, за його даними, під обстрілами були Уди в Богодухівському районі, Ветеринарне та Нескучне – у Харківському, Гатище – в Чугуївському, а також – Дворічна та Кам’янка – в Куп’янському.

Синєгубов нічого не написав про наслідки ракетного удару по Харківській області, про який раніше інформував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За даними Мельника, “приліт” увечері 16 жовтня був по населеному пункту в Ізюмському районі.