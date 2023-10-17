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Завтра трамвай в Харькове на день изменит маршрут

Общество 17:17   17.10.2023
Оксана Якушко
Завтра трамвай в Харькове на день изменит маршрут

Завтра, 18 октября, с 9:00 до 16:00 трамвай №3 не будет ходить на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 октября, с 9:00 до 16:00 трамвай №3 не будет ходить на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».".