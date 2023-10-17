Завтра трамвай в Харькове на день изменит маршрут
Завтра, 18 октября, с 9:00 до 16:00 трамвай №3 не будет ходить на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, маршрут, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 октября, с 9:00 до 16:00 трамвай №3 не будет ходить на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».".