Завтра трамвай у Харкові на день змінить маршрут
Завтра, 18 жовтня, з 9:00 до 16:00 трамвай №3 не ходитиме на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютино”.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 17:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 жовтня, з 9:00 до 16:00 трамвай №3 не ходитиме на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютино”.".