Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что над Украиной сбили три дрона-камикадзе, а в Харьковской области враг атаковал 15 раз.
«Российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину шестью ударными БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три дрона-камикадзе», — сообщили в Генштабе ВСУ.
«Охота» за «шахедами» продолжалась практически всю ночь. Воздушные силы ВСУ информировали об их пролете на юге и в центре страны. Жителей Харьковщины об опасности ударных БПЛА предупредили в 03:38. В целом за ночь в Харьковской области звучали две тревоги: с 00:17 по 01:13 и с 03:36 по 03:58.
В течение суток враг нанес авиаудар по Песчаному на Харьковщине. Населенные пункты региона — среди 130 в Украине, попавших под обстрелы. В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 15 ракетных и 79 авиаударов, а также произвела 61 обстрел из РСЗО.
На фронте произошло 80 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области», — проинформировал Генштаб.
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Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по ЗРК противника. Уничтожен российский Су-25 и пять разведывательных БПЛА. Ракетчики ударили по двум пунктам управления, ЗРК «Тор» и РЛС «Зоопарк-1М», а также поразили 11 артиллерийских средств противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что над Украиной сбили три дрона-камикадзе, а в Харьковской области враг атаковал 15 раз".