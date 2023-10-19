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Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине

Происшествия 07:36   19.10.2023
Оксана Горун
Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что над Украиной сбили три дрона-камикадзе, а в Харьковской области враг атаковал 15 раз.

«Российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину шестью  ударными БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три дрона-камикадзе», — сообщили в Генштабе ВСУ.

«Охота» за «шахедами» продолжалась практически всю ночь. Воздушные силы ВСУ информировали об их пролете на юге и в центре страны. Жителей Харьковщины об опасности ударных БПЛА предупредили в 03:38. В целом за ночь в Харьковской области звучали две тревоги: с 00:17 по 01:13 и с 03:36 по 03:58.

В течение суток враг нанес авиаудар по Песчаному на Харьковщине. Населенные пункты региона — среди 130 в Украине, попавших под обстрелы. В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 15 ракетных и 79 авиаударов, а также произвела 61 обстрел из РСЗО.

На фронте произошло 80 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области», — проинформировал Генштаб.

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Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по ЗРК противника. Уничтожен российский Су-25 и пять разведывательных БПЛА. Ракетчики ударили по двум пунктам управления, ЗРК «Тор» и РЛС  «Зоопарк-1М», а также поразили 11 артиллерийских средств противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 07:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что над Украиной сбили три дрона-камикадзе, а в Харьковской области враг атаковал 15 раз".