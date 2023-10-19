Генштаб – про нічне полювання за “шахедами” й ситуацію на фронті на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував, що над Україною збили три дрони-камікадзе, а на Харківщині ворог атакував 15 разів.
“Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну шістьма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три дрони-камікадзе”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Полювання” за “шахедами” тривало практично всю ніч. Повітряні сили ЗСУ інформували про їхній проліт на півдні та в центрі країни. Мешканців Харківщини про небезпеку ударних БПЛА попередили о 03:38. Загалом за ніч на Харківщині лунали дві тривоги: з 00:17 до 01:13 та з 03:36 до 03:58.
Протягом доби ворог завдав авіаудару по Піщаному на Харківщині. Населені пункти регіону – серед 130 в Україні, які потрапили під обстріли. Загалом за добу армія РФ завдала по Україні 15 ракетних і 79 авіаударів, а також здійснила 61 обстріл з РСЗВ.
На фронті сталося 80 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області”, – поінформував Генштаб.
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Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по ЗРК противника. Знищено російський Су-25 та п’ять розвідувальних БПЛА. Ракетники вдарили по двох пунктах управління, ЗРК “Тор” та РЛС “Зоопарк-1М”, а також вразили 11 артилерійських засобів противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував, що над Україною збили три дрони-камікадзе, а на Харківщині ворог атакував 15 разів".