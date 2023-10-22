Kraken показал бои на Купянском направлении (видео)
Спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» принимает участие в обороне на одном из главных направлений, где российская армия пытается штурмовать украинские позиции.
Видео из-под Купянска с эпизодами разведки, работой техники и ближними боями опубликовал начальник штаба Kraken Константин Немичев.
«Оборона тех населенных пунктов, которые именно наше спецподразделение освобождало год назад. Орки бросили много усилий, чтобы прорвать линию обороны на этом направлении, но мы все знаем на несколько шагов вперед. Поэтому сделали большую неожиданность для них. В этом секторе СОУ сравняли с землей более полка свиней и много техники. Но недооценивать их все равно не нужно, потенциал человеческий у них очень велик. Нужно готовиться и выдержать этот напор!» — прокомментировал Немичев.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Kraken, бои, война, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 19:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» принимает участие в обороне на одном из главных направлений, где российская армия пытается штурмовать украинские позиции".