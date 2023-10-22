Live
  • Вс 22.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Kraken показал бои на Купянском направлении (видео)

Происшествия 19:15   22.10.2023
Оксана Горун
Kraken показал бои на Купянском направлении (видео) Фото: скриншот

Спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» принимает участие в обороне на одном из главных направлений, где российская армия пытается штурмовать украинские позиции.

Видео из-под Купянска с эпизодами разведки, работой техники и ближними боями опубликовал начальник штаба Kraken Константин Немичев.

«Оборона тех населенных пунктов, которые именно наше спецподразделение освобождало год назад. Орки бросили много усилий, чтобы прорвать линию обороны на этом направлении, но мы все знаем на несколько шагов вперед. Поэтому сделали большую неожиданность для них. В этом секторе СОУ сравняли с землей более полка свиней и много техники. Но недооценивать их все равно не нужно, потенциал человеческий у них очень велик. Нужно готовиться и выдержать этот напор!» — прокомментировал Немичев.

Читайте также: Им ставят задачу убить хотя бы 1 украинца — пограничник о враге под Купянском

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ветеран из Харькова, выступивший против МСЭК, обратился к побратимам
Ветеран из Харькова, выступивший против МСЭК, обратился к побратимам
22.10.2023, 18:03
Циничная ложь — командир из Харькова о перевозке военных грузов «Новой почтой»
Циничная ложь — командир из Харькова о перевозке военных грузов «Новой почтой»
22.10.2023, 16:47
ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)
ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)
22.10.2023, 18:17
В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер
В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер
22.10.2023, 15:32
Возможны кадровые решения — Минздрав о конфликте военного из Харькова с МСЭК
Возможны кадровые решения — Минздрав о конфликте военного из Харькова с МСЭК
22.10.2023, 14:12
Kraken показал бои на Купянском направлении (видео)
Kraken показал бои на Купянском направлении (видео)
22.10.2023, 19:15

Новости по теме:

16:53
«Особенно сильные воины» — Зеленский поблагодарил харьковский Кракен (фото)
22:50
Зеленский поблагодарил Kraken за результативную оборону в районе Купянска
22:37
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
23:16
Конфликт на блокпосту в Харькове между полицией и военными — открыли дело
14:32
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»

Вы читали новость: «Kraken показал бои на Купянском направлении (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 19:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» принимает участие в обороне на одном из главных направлений, где российская армия пытается штурмовать украинские позиции".