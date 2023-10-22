Kraken показав бої на Куп’янському напрямку (відео)

Спецпідрозділ ГУР МОУ “Kraken” бере участь в обороні на одному з головних напрямків, де російська армія намагається штурмувати українські позиції.

Відео з-під Куп’янська з епізодами розвідки, роботою техніки та ближніми боями опублікував начальник штабу Kraken Костянтин Немічев.

“Оборона тих населених пунктів, які саме наш спецпідрозділ звільняв рік тому. орки кинули багато зусиль, щоб прорвати лінію оборони на цьому напрямку, але ми ж то все знаємо на кілька кроків вперед. Тому зробили велику несподіванку для них. В цьому секторі СОУ зрівняли з землею понад полк свиней, та багато техніки. Але недооцінювати їх все одно не треба, потенціал людський в них дуже великий. Треба готуватись та витримати цей натиск!” – прокоментував Немічев.