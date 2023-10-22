На Харьковщине отбили 15 атак врага, армия РФ нанесла авиаудары — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстановке на фронте, обстрелах и штурмах на Харьковщине.
«На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались следующие населенные пункты на Харьковщине: Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое, Плетеневка и Зыбино.
В целом по Украине за сутки армия РФ нанесли 10 ракетных и 36 авиационных ударов. Враг совершил 35 ударов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 82 боевых столкновения.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника», — проинформировали в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 19:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстановке на фронте, обстрелах и штурмах на Харьковщине".