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На Харьковщине отбили 15 атак врага, армия РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Происшествия 19:55   22.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине отбили 15 атак врага, армия РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстановке на фронте, обстрелах и штурмах на Харьковщине.

«На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались следующие населенные пункты на Харьковщине: Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое, Плетеневка и Зыбино.

В целом по Украине за сутки армия РФ нанесли 10 ракетных и 36 авиационных ударов. Враг совершил 35 ударов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 82 боевых столкновения.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника», — проинформировали в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстановке на фронте, обстрелах и штурмах на Харьковщине".