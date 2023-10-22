На Харьковщине отбили 15 атак врага, армия РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстановке на фронте, обстрелах и штурмах на Харьковщине.

«На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались следующие населенные пункты на Харьковщине: Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое, Плетеневка и Зыбино.

В целом по Украине за сутки армия РФ нанесли 10 ракетных и 36 авиационных ударов. Враг совершил 35 ударов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 82 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника», — проинформировали в ГШ.