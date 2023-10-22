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На Харківщині відбили 15 атак ворога, армія РФ завдала авіаударів – Генштаб

Події 19:55   22.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині відбили 15 атак ворога, армія РФ завдала авіаударів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстановку на фронті, обстріли та штурми на Харківщині.

“На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися такі населені пункти на Харківщині: Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове, Плетенівка та Зибіне.

Загалом по Україні за добу армія РФ завдала 10 ракетних та 36 авіаційних ударів. Ворог здійснив 35 ударів із РСЗВ.

На фронті зафіксували 82 бойові зіткнення.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника”, – поінформували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстановку на фронті, обстріли та штурми на Харківщині".