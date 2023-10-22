На Харківщині відбили 15 атак ворога, армія РФ завдала авіаударів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстановку на фронті, обстріли та штурми на Харківщині.

“На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися такі населені пункти на Харківщині: Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове, Плетенівка та Зибіне.

Загалом по Україні за добу армія РФ завдала 10 ракетних та 36 авіаційних ударів. Ворог здійснив 35 ударів із РСЗВ.

На фронті зафіксували 82 бойові зіткнення.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника”, – поінформували в ГШ.