На Харківщині відбили 15 атак ворога, армія РФ завдала авіаударів – Генштаб
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстановку на фронті, обстріли та штурми на Харківщині.
“На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися такі населені пункти на Харківщині: Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове, Плетенівка та Зибіне.
Загалом по Україні за добу армія РФ завдала 10 ракетних та 36 авіаційних ударів. Ворог здійснив 35 ударів із РСЗВ.
На фронті зафіксували 82 бойові зіткнення.
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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника”, – поінформували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 19:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстановку на фронті, обстріли та штурми на Харківщині".