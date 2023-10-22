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Туман и грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября

Общество 20:30   22.10.2023
Оксана Горун
Туман и грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил водителей об опасности — в регионе прогнозируют туман, дожди и плохую видимость.

Прогноз погоды на завтра, 23 октября, — максимально «осенний». Ночью с 22 на 23 октября синоптики предвидят туман, видимость будет ограничена до 200 — 500 метров.

Утро 23 октября в Харьковской области начнется дождями и местами — грозами. Также кратковременные дожди возможны утром и днем в Харькове.

Температура воздуха ночью в области будет от 7 до 12 градусов тепла, в городе — +8 — 10°. Днем в области — 16 — 21° выше нуля, в Харькове — +17 — 19°.

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В области днем возможны порывы ветра — до 20 м/с.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 20:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил водителей об опасности — в регионе прогнозируют туман, дожди и плохую видимость".