Туман и грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил водителей об опасности — в регионе прогнозируют туман, дожди и плохую видимость.
Прогноз погоды на завтра, 23 октября, — максимально «осенний». Ночью с 22 на 23 октября синоптики предвидят туман, видимость будет ограничена до 200 — 500 метров.
Утро 23 октября в Харьковской области начнется дождями и местами — грозами. Также кратковременные дожди возможны утром и днем в Харькове.
Температура воздуха ночью в области будет от 7 до 12 градусов тепла, в городе — +8 — 10°. Днем в области — 16 — 21° выше нуля, в Харькове — +17 — 19°.
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В области днем возможны порывы ветра — до 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз, туман, Харьковский гидрометцентр;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 20:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил водителей об опасности — в регионе прогнозируют туман, дожди и плохую видимость".