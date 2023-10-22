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Туман і грози: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня

Суспільство 20:30   22.10.2023
Оксана Горун
Туман і грози: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив водіїв про небезпеку – в регіоні прогнозують туман, дощі та погану видимість.

Прогноз погоди на завтра, 23 жовтня, максимально “осінній”. Вночі з 22 на 23 жовтня синоптики передбачають туман, видимість буде обмежена до 200 – 500 метрів.

Ранок 23 жовтня в Харківській області розпочнеться дощами та місцями – грозами. Також короткочасні дощі можливі вранці та вдень у Харкові.

Температура повітря вночі в області буде від 7 до 12 градусів тепла, у місті – +8 – 10°. Вдень в області – 16 – 21° вище за нуль, у Харкові – +17 – 19°.

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В області вдень можливі пориви вітру – до 20 м/с.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 20:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив водіїв про небезпеку – в регіоні прогнозують туман, дощі та погану видимість".