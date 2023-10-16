Час саджати малину: харків’янам порадили, як обрати саджанці

Поради харків’янам, які вирішили вирощувати малину на присадибних ділянках та дачах, опублікувало обласне ГУ Держпродспоживслужби.

“Найкращий період, щоб посадити саджанці малини восени – це жовтень. Але потрібно не схибити із сортом”, – попередили в Держпродспоживслужби.

За даними фахівців, в Україні зареєстровано 44 сорти малини. Їх поділяють, виходячи з кількох груп ознак. У тому числі – виду та особливостей росту самої рослини. Вона може бути прямою, напівпрямою та похилою. Також для характеристик сорту важлива наявність або відсутність шипів, забарвлення плода та тип плодоношення.

З останнім необхідно розібратися окремо. Деякі сорти малини родять лише на пагонах минулого року – влітку. Інші можуть давати врожай і на пагонах минулого року влітку, що важливо пам’ятати садівникам та не вирізати пагони такого ґатунку. Третій тип малини родить лише на пагонах поточного року – восени.

Відрізняється рослина й за термінами дозрівання – від украй раннього до дуже пізнього.

“Проаналізувавши пропозиції реалізаторів, яких в Інтернеті дуже багато, бачимо, що найбільш популярні ремонтантні сорти та “малинове дерево”, – зазначили в ГУ Держпродспоживслужби. – З ботанічної точки зору, ніякого “малинового дерева” немає в природі. Це умовно-побутова назва саджанців продуктивних сортів малини. Від звичайних сортів, штамбові відрізняється такими властивостями, як: міцний та високий основний пагін; здатність давати багато бічних пагонів з плодовими кистями при прищипуванні верхівки (видаленні точки росту). За цю властивість штамбову малину і називають “малиновим деревом”.

При цьому садівників-початківців, які захопилися ідеєю виростити “малинове дерево”, попереджають: його ще потрібно вміти вирощувати. Так, подібний кущ не потребує підв’язки, навіть якщо на ньому “багатий урожай”. Рослина більш активна, ніж “прості сорти” малини, реагує на правильний догляд. Він радикально позначається на врожайності.

“З кількох десятків кущів можна отримати урожай як з цілої плантації. Для садівників з невеликими ділянками або обмеженим часом для догляду за великими садами – це особливо актуально”, – зазначили фахівці.

Також у сучасних садівників популярна ремонтантна малина, що дає два врожаї на рік. Втім, фахівці поступово дійшли висновку, що набагато розумніше замість одержання двох урожаїв таких сортів націлитись на отримання одного, але ряснішого – осіннього.

“Ремонтантна малина восени, після плодоношення, вирізається вся “під корінь”. Таке вирощування культури знімає, по-перше, проблему зимостійкості стебел, по-друге, боротьбу зі шкідниками”, – пояснили у Держпродспоживслужбі.

Вирізана під корінь ремонтантна малина наступного року дає молоді пагони, а врожай з’являється тоді, коли шкідники вже не становлять небезпеки. При цьому навіть найкращі сорти можуть не дати бажаного врожаю, якщо не внесені добрива, а ґрунт часто пересихає. Такі сорти малини особливо чутливі до вологості ґрунту.

Щодо вибору кольору малини, то в цьому процесі варто враховувати нюанси харчової цінності плодів.

” У жовтій малині менше антоціанів та органічних кислот, зате більше цукру. Вона багата вітамінами, клітковиною та дубильними речовинами. Тому ці ягоди без ризику можна вживати людям, що схильні до алергічних реакцій, вагітним жінкам і маленьким дітям”, – звернули увагу фахівці.

Інформацію про всі сорти малини, що існують в Україні, можна отримати на сайті Українського інституту експертизи сортів рослин – в інформаційно-довідковій системі “Сорт” або Реєстрі сортів.

При виборі малини для посадки важливо визначитися не тільки з сортом, але й знайти якісний матеріал.

“Перш за все, потрібно перевірити чи дійсно наявна інформація в рекламній пропозиції відповідає вказаній назві сорту. Також слід пам’ятати, що використання для садіння контрафактного та фальсифікованого посадкового матеріалу може спричинити втрату до 25 % урожаю. Вдало підібрані саджанці у визначених ґрунтово-кліматичних умовах здатні проявити свої найліпші якості та дати стабільний щорічний урожай”, — попередили в Держпродспоживслужбі.