Время садить малину: харьковчанам посоветовали, как выбрать саженцы

Советы харьковчанам, решившим выращивать малину на приусадебных участках и дачах, опубликовало областное ГУ Госпродпотребслужбы.

«Лучший период, чтобы посадить саженцы малины осенью – это октябрь. Но нужно не промахнуться с сортом», — предупредили в Госпродпотребслужбы.

По данным специалистов, в Украине зарегисрировано 44 сорта малины. Их разделяют, исходя из нескольких групп признаков. В том числе — вида и особенностей роста самого растения. Оно может быть прямым, полупрямым и наклонным. Также для характеристик сорта важно наличие или отсутствие шипов, окрас плода и тип плодоношения.

С последним необходимо разобраться отдельно. Некоторые сорта малины плодоносят только на побегах прошлого года — летом. Другие могут давать урожай и на побегах прошлого года летом, что важно помнить садоводам и не вырезать побеги такого сорта. Третий тип малины плодоносит только на побегах текущего года — осенью.

Разнится растение и по срокам созревания — от крайне раннего до очень позднего.

«Проанализировав предложения реализаторов, которых в Интернете очень много, видим, что наиболее популярны ремонтантные сорта и «малиновое дерево», — отметили в ГУ Госпродпотребслужбы. — С ботанической точки зрения никакого «малинового дерева» нет в природе. Это условно-бытовое название саженцев продуктивных сортов малины. От обычных сортов штамбовые отличаются такими свойствами, как: крепкий и высокий основной побег; способность давать много боковых побегов с плодными кистями при прищипывании верхушки (удалении точки роста). За это свойство штамбовую малину и называют «малиновым деревом».

При этом начинающих садоводов, которые впечатлились идеей вырастить «малиновое дерево», предупреждают: его еще нужно уметь выращивать. Так, подобный куст не нуждается в подвязке, даже если на нем «богатый урожай». Растение более активно, чем «простые сорта» малины, реагирует на правильный уход. Он радикально сказывается на урожайности.

«С нескольких десятков кустов можно получить урожай как с целой плантации. Для садоводов с небольшими участками или ограниченным временем по уходу за большими садами – это особенно актуально», — отметили специалисты.

Также у современных садоводов популярна ремонтантная малина, дающая два урожая в год. Впрочем, специалисты постепенно пришли к выводу, что гораздо разумнее вместо получения двух урожаев таких сортов нацелиться на получение одного, но более обильного — осеннего.

«Ремонтантная малина осенью после плодоношения вырезается вся «под корень». Такое выращивание культуры снимает, во-первых, проблему зимостойкости стеблей, во-вторых, борьбу с вредителями», — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Вырезанная под корень ремонтантная малина на следующий год дает молодые побеги, а урожай появляется тогда, когда вредители уже не представляют опасности. При этом даже лучшие сорта могут не дать желаемого урожая, если почва не удобрена и часто пересыхает. Такие сорта малины особенно чувствительны к влажности земли.

Что касается выбора цвета малины, то в этом процессе стоит учитывать нюансы пищевой ценности плодов.

«В желтой малине меньше антоцианов и органических кислот, но больше сахара. Она богата витаминами, клетчаткой и дубильными веществами. Поэтому эти ягоды без риска можно употреблять людям, подверженным аллергическим реакциям, беременным женщинам и маленьким детям», — обратили внимание специалисты.

Информацию обо всех существующих в Украине сортах малины можно получить на сайте Украинского института экспертизы сортов растений — в информационно-справочной системе «Сорт» или Реестре сортов.

При выборе малины для посадки важно определиться не только с сортом, но и найти качественный посадочный материал.

«Прежде всего, нужно проверить, действительно ли имеющаяся информация в рекламном предложении соответствует указанному названию сорта. Также следует помнить, что использование для посадки контрафактного и фальсифицированного посадочного материала может привести к потере до 25% урожая», — предупредили в Госпродпотребслужбе.