Сезон гриппа и ОРВИ стартовал: харьковчанам дали советы, как уберечься

2 октября официально начался новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Специалисты подготовили правила, которые существенно повысят шансы избежать коварных болезней и их осложнений.

Самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация, отмечают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней». Однако, есть и другие советы, как оставаться здоровым даже в период роста заболеваемости. Нужно:

— избегать скоплений людей, чтобы уменьшить вероятность контактов с больными;

— пользоваться одноразовыми масками, чтобы защитить себя или окружающих от заражения;

— пользоваться одноразовыми бумажными салфетками и полотенцами как после мытья рук, так и для того, чтобы прикрыть лицо во время кашля и при насморке;

— мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим дезинфицирующим средством;

— регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку;

— полноценно питаться, соблюдать режим сна, быть физически активными, избегать переутомления — это повысит сопротивляемость организма и увеличит шансы предотвратить заражение.

Специалисты отмечают: заболели — оставайтесь дома, ведь грипп быстро передается другим. Инфицированный человек даже с легкой формой опасен для окружающих в течение всего периода проявления симптомов, который длится в среднем 7 дней. Самым частым тяжелым осложнением гриппа является вирусная пневмония, которая может привести даже к смерти больного.