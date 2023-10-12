От COVID-19 погиб один человек на Харьковщине

В Харьковской области зарегистрировали летальный случай от коронавируса, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты также отметили, что со 2 октября начался новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Со 2 по 8 октября в регионе заболели на ОРВИ (в том числе COVID-19) 2118 человек, из них – 885 дети.

Показатель заболеваемости составляет 80,9 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году специалисты отмечают снижение заболеваемости на 60,8%.

«Наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован в Лозовском районе — 180,35 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Купянском 55,26 на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении.