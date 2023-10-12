От COVID-19 погиб один человек на Харьковщине
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
В Харьковской области зарегистрировали летальный случай от коронавируса, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Специалисты также отметили, что со 2 октября начался новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Со 2 по 8 октября в регионе заболели на ОРВИ (в том числе COVID-19) 2118 человек, из них – 885 дети.
Показатель заболеваемости составляет 80,9 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году специалисты отмечают снижение заболеваемости на 60,8%.
«Наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован в Лозовском районе — 180,35 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Купянском 55,26 на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зарегистрировали летальный случай от коронавируса, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».".