Від COVID-19 загинула одна людина на Харківщині
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
В Харківській області зареєстрували летальний випадок від коронавірусу, повідомляє ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Фахівці також зазначали, що з 2 жовтня розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ.
З 2 по 8 жовтня в регіоні захворіли на ГРВІ (у тому числі на COVID-19) 2118 осіб, з них – 885 діти.
Показник захворюваності становить 80,9 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. У порівнянні з аналогічним періодом торік спеціалісти відмічають зниження захворюваності на 60,8%.
«Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 180,35 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському 55,26 на 100 тис. населення», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Від COVID-19 загинула одна людина на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області зареєстрували летальний випадок від коронавірусу, повідомляє ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».".