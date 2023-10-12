Від COVID-19 загинула одна людина на Харківщині

В Харківській області зареєстрували летальний випадок від коронавірусу, повідомляє ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Фахівці також зазначали, що з 2 жовтня розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ.

З 2 по 8 жовтня в регіоні захворіли на ГРВІ (у тому числі на COVID-19) 2118 осіб, з них – 885 діти.

Показник захворюваності становить 80,9 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. У порівнянні з аналогічним періодом торік спеціалісти відмічають зниження захворюваності на 60,8%.

«Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 180,35 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському 55,26 на 100 тис. населення», – йдеться у повідомленні.