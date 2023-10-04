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Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам

Суспільство 21:06   04.10.2023
Олена Нагорна
Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам

Восени традиційно зростає захворюваність на ГРВІ, але важливо пам’ятати, що чарівної пігулки, яка б “підняла” імунітет, не існує, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Поліпшити опірність організму хворобам можна лише комплексно, зробивши способом життя такі корисні звички:

Збалансоване харчування
Обмежте вживання жирної та смаженої їжі, насичених жирів, солі та доданого цукру. Обирайте білкову їжу, віддавайте перевагу корисним жирам, які містяться в горіхах, авокадо, оливковій олії. Щодня вживайте 400-500 г овочів та фруктів. Мінімізуйте споживання солодкого. Пийте достатню кількість води.

Регулярна фізична активність
Нестача фізичної активності на 20-30% збільшує ризик смертності від неінфекційних захворювань. ВООЗ радить дорослим (віком 18-64 років) щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності чи 75 хвилин – високої інтенсивності.

Підтримка здорової ваги
Надмірна вага є фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, щонайменше 12 видів раку, захворювань печінки та органів дихання; може впливати на психічне здоров’я, погіршити перебіг COVID-19.

Увага до сну
Важко говорити про здоровий сон в умовах війни та постійні нічні атаки ворога, проте важливо намагатися спати не менше 7 годин на добу. Регулярне недосипання підвищує ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, гіпертонії, ожиріння, психічних розладів.

Відмова від тютюну
Дим, що вдихається під час куріння, містить понад 7 тисяч хімічних сполук, серед них не менше 250 токсичних.

Відмова від алкоголю
Алкоголь негативно впливає на роботу центральної нервової системи, призводить до виснаження хімічних речовин у мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. Тому ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи навіть депресію.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 21:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восени традиційно зростає захворюваність на ГРВІ, але важливо пам’ятати, що чарівної пігулки, яка б “підняла” імунітет, не існує, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.".