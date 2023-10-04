Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам

Восени традиційно зростає захворюваність на ГРВІ, але важливо пам’ятати, що чарівної пігулки, яка б “підняла” імунітет, не існує, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Поліпшити опірність організму хворобам можна лише комплексно, зробивши способом життя такі корисні звички:

Збалансоване харчування

Обмежте вживання жирної та смаженої їжі, насичених жирів, солі та доданого цукру. Обирайте білкову їжу, віддавайте перевагу корисним жирам, які містяться в горіхах, авокадо, оливковій олії. Щодня вживайте 400-500 г овочів та фруктів. Мінімізуйте споживання солодкого. Пийте достатню кількість води.

Регулярна фізична активність

Нестача фізичної активності на 20-30% збільшує ризик смертності від неінфекційних захворювань. ВООЗ радить дорослим (віком 18-64 років) щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності чи 75 хвилин – високої інтенсивності.

Підтримка здорової ваги

Надмірна вага є фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, щонайменше 12 видів раку, захворювань печінки та органів дихання; може впливати на психічне здоров’я, погіршити перебіг COVID-19.

Увага до сну

Важко говорити про здоровий сон в умовах війни та постійні нічні атаки ворога, проте важливо намагатися спати не менше 7 годин на добу. Регулярне недосипання підвищує ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, гіпертонії, ожиріння, психічних розладів.

Відмова від тютюну

Дим, що вдихається під час куріння, містить понад 7 тисяч хімічних сполук, серед них не менше 250 токсичних.

Відмова від алкоголю

Алкоголь негативно впливає на роботу центральної нервової системи, призводить до виснаження хімічних речовин у мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. Тому ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи навіть депресію.