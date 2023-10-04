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Как снизить риски заболеть в холода — советы харьковчанам

Общество 21:06   04.10.2023
Елена Нагорная
Как снизить риски заболеть в холода — советы харьковчанам Фото: Василий Голосный

Осенью традиционно растет заболеваемость ОРВИ, но важно помнить, что волшебной таблетки, которая «подняла» бы иммунитет, не существует, пишет ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Улучшить сопротивляемость организма болезням можно только комплексно, сделав образом жизни такие полезные привычки:

Сбалансированное питание
Ограничьте употребление жирной и жареной пищи, насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Выбирайте белковую пищу, отдавайте предпочтение полезным жирам, которые содержатся в орехах, авокадо, оливковом масле. Ежедневно употребляйте 400-500 г овощей и фруктов. Минимизируйте потребление сладкого. Пейте достаточное количество воды.

Регулярная физическая активность
Недостаток физической активности на 20-30% повышает риск смертности от неинфекционных заболеваний. ВОЗ советует взрослым (в возрасте 18-64 лет) не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или 75 минут — высокой интенсивности.

Поддержание здорового веса
Избыточный вес является фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, по меньшей мере 12 видов рака, заболеваний печени и органов дыхания; может влиять на психическое здоровье, ухудшить течение COVID-19.

Внимание ко сну
Трудно говорить о здоровом сне в условиях войны и постоянных ночных атак врага, однако важно стараться спать не менее 7 часов в сутки. Регулярное недосыпание повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, ожирения, психических расстройств.

Отказ от табака
Дым, который вдыхается во время курения, содержит более 7 тысяч химических соединений, среди них не менее 250 токсичных.

Отказ от алкоголя
Алкоголь негативно влияет на работу центральной нервной системы, приводит к истощению химических веществ в мозге, которые помогают уменьшить тревожность естественным путем. Поэтому мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или даже депрессию.

Вакцинация
В Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита («свинки»), краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Hib-инфекции. Эти вакцины — бесплатные.

Читайте также: Харьковщина получила вакцины против коронавируса: какие будут использовать

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 21:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осенью традиционно растет заболеваемость ОРВИ, но важно помнить, что волшебной таблетки, которая «подняла» бы иммунитет, не существует, пишет ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».".