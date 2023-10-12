Сезон грипу та ГРВІ стартував: харків’янам дали поради, як уберегтися

2 жовтня офіційно розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Фахівці підготували правила, які суттєво підвищать шанси уникнути підступних хвороб та їхніх ускладнень.

Найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація, зазначають у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”. Однак є й інші поради, як залишатися здоровим навіть у період зростання захворюваності. Потрібно:

– уникати скупчень людей, щоб зменшити ймовірність контактів із хворими;

– користуватися одноразовими масками, щоб захистити себе чи оточуючих від зараження;

– користуватися одноразовими паперовими серветками та рушниками як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю та нежиті;

– мити руки або обробляти їх спиртовмісним дезінфекційним засобом;

– регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;

– повноцінно харчуватися, дотримуватися режиму сну, бути фізично активними, уникати перевтоми – це підвищить опірність організму та збільшить шанси запобігти зараженню.

Фахівці зазначають: захворіли – залишайтеся вдома, адже грип швидко передається іншим. Інфікована людина навіть із легкою формою небезпечна для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів, що триває в середньому 7 днів. Найчастішим тяжким ускладненням грипу є вірусна пневмонія, яка може призвести навіть до смерті хворого.