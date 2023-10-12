Сезон грипу та ГРВІ стартував: харків’янам дали поради, як уберегтися
2 жовтня офіційно розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Фахівці підготували правила, які суттєво підвищать шанси уникнути підступних хвороб та їхніх ускладнень.
Найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація, зазначають у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”. Однак є й інші поради, як залишатися здоровим навіть у період зростання захворюваності. Потрібно:
– уникати скупчень людей, щоб зменшити ймовірність контактів із хворими;
– користуватися одноразовими масками, щоб захистити себе чи оточуючих від зараження;
– користуватися одноразовими паперовими серветками та рушниками як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю та нежиті;
– мити руки або обробляти їх спиртовмісним дезінфекційним засобом;
– регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;
– повноцінно харчуватися, дотримуватися режиму сну, бути фізично активними, уникати перевтоми – це підвищить опірність організму та збільшить шанси запобігти зараженню.
Фахівці зазначають: захворіли – залишайтеся вдома, адже грип швидко передається іншим. Інфікована людина навіть із легкою формою небезпечна для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів, що триває в середньому 7 днів. Найчастішим тяжким ускладненням грипу є вірусна пневмонія, яка може призвести навіть до смерті хворого.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 22:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня офіційно розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Фахівці підготували правила, які суттєво підвищать шанси уникнути підступних хвороб та їхніх ускладнень.".