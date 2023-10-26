Два подрыва на минах за сутки: в ГСЧС Харьковщины сообщили подробности

На минах в Харьковской области подорвались пешеход и трактор.

Трагическое событие произошло в поле недалеко от с. Яремовка Изюмского района. По предварительным данным мужчина 1966 г.р. подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» и погиб на месте. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй подрыв обошелся без трагедий.

«В поле вблизи с. Явир Изюмского района во время проведения полевых работ подорвался трактор марки Т-150 на взрывоопасном устройстве. Транспортное средство было модернизировано под дистанционное управление, потому обошлось без жертв и пострадавших», — проинформировали спасатели.

Всего за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники обнаружили и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.