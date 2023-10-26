Два подрыва на минах за сутки: в ГСЧС Харьковщины сообщили подробности
На минах в Харьковской области подорвались пешеход и трактор.
Трагическое событие произошло в поле недалеко от с. Яремовка Изюмского района. По предварительным данным мужчина 1966 г.р. подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» и погиб на месте. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй подрыв обошелся без трагедий.
«В поле вблизи с. Явир Изюмского района во время проведения полевых работ подорвался трактор марки Т-150 на взрывоопасном устройстве. Транспортное средство было модернизировано под дистанционное управление, потому обошлось без жертв и пострадавших», — проинформировали спасатели.
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Всего за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники обнаружили и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мины, погибший, подорвались, трактор;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минах в Харьковской области подорвались пешеход и трактор".