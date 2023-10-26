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Два подрыва на минах за сутки: в ГСЧС Харьковщины сообщили подробности

Происшествия 08:01   26.10.2023
Оксана Горун
Два подрыва на минах за сутки: в ГСЧС Харьковщины сообщили подробности

На минах в Харьковской области подорвались пешеход и трактор.

Трагическое событие произошло в поле недалеко от с. Яремовка Изюмского района. По предварительным данным мужчина 1966 г.р. подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» и погиб на месте. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй подрыв обошелся без трагедий.

«В поле вблизи с. Явир Изюмского района во время проведения полевых работ подорвался трактор марки Т-150 на взрывоопасном устройстве. Транспортное средство было модернизировано под дистанционное управление, потому обошлось без жертв и пострадавших», — проинформировали спасатели.

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Всего за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники обнаружили и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минах в Харьковской области подорвались пешеход и трактор".