Два підриви на мінах за добу: у ДСНС Харківщини повідомили подробиці

На мінах у Харківській області підірвалися пішохід і трактор.

“Трагічна подія трапилася в полі неподалік с. Яремівка Ізюмського району. За попередніми даними чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 “Пелюстка” та загинув на місці. Остаточні обставини події з’ясовуються”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Другий підрив обійшовся без трагедій.

“У полі поблизу с. Явір Ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих”, – поінформували рятувальники.

Усього минулої доби на Харківщині піротехніки виявили та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.