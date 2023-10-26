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Два підриви на мінах за добу: у ДСНС Харківщини повідомили подробиці

Події 08:01   26.10.2023
Оксана Горун
Два підриви на мінах за добу: у ДСНС Харківщини повідомили подробиці

На мінах у Харківській області підірвалися пішохід і трактор.

“Трагічна подія трапилася в полі неподалік с. Яремівка Ізюмського району. За попередніми даними чоловік 1966 р.н. підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 “Пелюстка” та загинув на місці. Остаточні обставини події з’ясовуються”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Другий підрив обійшовся без трагедій.

“У полі поблизу с. Явір Ізюмського району. Під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих”, – поінформували рятувальники.

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Усього минулої доби на Харківщині піротехніки виявили та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На мінах у Харківській області підірвалися пішохід і тракто".