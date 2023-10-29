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На Харьковщине отбили семь атак РФ — сводка Генштаба

Происшествия 19:05   29.10.2023
Оксана Горун

По данным Генштаба ВСУ на 18:00 29 октября, оккупанты обстреляли около 10 населенных пунктов в Харьковской области, а по двум нанесли авиаудары. На Купянском направлении продолжаются штурмы.

«На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили семь атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Синьковки и Новоосинового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

В целом на фронте за сутки произошло 40 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 57 авиационных ударов, совершила 22 обстрела из РСЗО. Ночью атаковала пятью «шахедами», которые сбили.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и шесть артиллерийских средств противника», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 19:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ на 18:00 29 октября, оккупанты обстреляли около 10 населенных пунктов в Харьковской области, а по двум нанесли авиаудары. На Купянском направлении продолжаются штурмы".