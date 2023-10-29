На Харьковщине отбили семь атак РФ — сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ на 18:00 29 октября, оккупанты обстреляли около 10 населенных пунктов в Харьковской области, а по двум нанесли авиаудары. На Купянском направлении продолжаются штурмы.

«На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили семь атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Синьковки и Новоосинового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

В целом на фронте за сутки произошло 40 боевых столкновений. Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 57 авиационных ударов, совершила 22 обстрела из РСЗО. Ночью атаковала пятью «шахедами», которые сбили.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и шесть артиллерийских средств противника», — отметили в ГШ.