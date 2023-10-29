На Харківщині відбили сім атак РФ – зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ на 18:00 29 жовтня, окупанти обстріляли близько 10 населених пунктів у Харківській області, а по двох завдали авіаударів. На Куп’янському напрямку тривають штурми.

“На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Синьківки та Новоосинового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Загалом на фронті за добу сталося 40 бойових зіткнень. Армія РФ завдала по Україні один ракетний та 57 авіаційних ударів, здійснила 22 обстріли з РСЗВ. Вночі атакувала п’ятьма “шахедами”, які збили.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та шість артилерійських засобів противника“, – зазначили в ГШ.