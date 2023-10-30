Ушла праздновать день рождения и не пришла домой. В Харькове искали подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
29 октября в Харькове искали 15-летнюю девушку, которая не вернулась домой и не отвечала на телефонные звонки.
Сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию 29 октября около 22:30. Отец рассказал, что дочь пошла гулять с друзьями, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские проверили места вероятного пребывания пропавшей, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг ее аккаунтов в соцсетях. Как выяснилось, девушка пошла с друзьями праздновать свое 15-летие и осталась ночевать у знакомого.
Подростка полицейские передали отцу.
Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день рождение, искали, отец, подросток, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 октября в Харькове искали 15-летнюю девушку, которая не вернулась домой и не отвечала на телефонные звонки.".