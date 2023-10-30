Святкувала день народження й не прийшла додому. У Харкові шукали підлітка

29 жовтня у Харкові шукали 15-річну дівчину, яка не повернулася додому й не відповідала на телефонні дзвінки.

Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до правоохоронців 29 жовтня близько 22:30. Батько розповів, що донька пішла гуляти з друзями, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соцмережах. Як з’ясувалося, дівчина пішла з друзями святкувати своє 15-річчя та залишилася ночувати у знайомого.

Підлітка поліцейські передали батьку.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.