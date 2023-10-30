Святкувала день народження й не прийшла додому. У Харкові шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
29 жовтня у Харкові шукали 15-річну дівчину, яка не повернулася додому й не відповідала на телефонні дзвінки.
Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до правоохоронців 29 жовтня близько 22:30. Батько розповів, що донька пішла гуляти з друзями, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соцмережах. Як з’ясувалося, дівчина пішла з друзями святкувати своє 15-річчя та залишилася ночувати у знайомого.
Підлітка поліцейські передали батьку.
Правоохоронці провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня у Харкові шукали 15-річну дівчину, яка не повернулася додому й не відповідала на телефонні дзвінки.".