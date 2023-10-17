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Мешканка Харківщини загубила чоловіка і заявила в поліцію. Його знайшли в полі

Події 18:55   17.10.2023
Олена Нагорна
Мешканка Харківщини загубила чоловіка і заявила в поліцію. Його знайшли в полі

У Чугуївському районі Харківської області пізно ввечері 16 жовтня шукали чоловіка, який заблукав.

З проханням допомогти чоловікові, який, ймовірно, загубився поблизу села Бірки, до правоохоронців звернулася його дружина, мешканка села Соколове, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Протягом двох годин співробітники поліції прочісували місцевість та знайшли чоловіка у полі між лісосмугами у районі села Бірки.

Правоохоронці одягли чоловіка у тепле, напоїли та передали медикам. Наразі він уже вдома.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 18:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі Харківської області пізно ввечері 16 жовтня шукали чоловіка, який заблукав.".