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Жительница Харьковщины потеряла мужа и обратилась в полицию. Его нашли в поле

Происшествия 18:55   17.10.2023
Елена Нагорная
Жительница Харьковщины потеряла мужа и обратилась в полицию. Его нашли в поле Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Чугуевском районе Харьковской области поздно вечером 16 октября искали мужчину, который заблудился.

С просьбой помочь мужу, вероятно потерявшемуся вблизи села Борки, к правоохранителям обратилась его жена, жительница села Соколово, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение двух часов сотрудники полиции прочесывали местность и нашли мужчину в поле между лесополосами в районе села Борки.

Правоохранители одели мужчину в теплую одежду, напоили и передали медикам. Сейчас он уже дома.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области поздно вечером 16 октября искали мужчину, который заблудился.".