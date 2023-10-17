Жительница Харьковщины потеряла мужа и обратилась в полицию. Его нашли в поле
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Чугуевском районе Харьковской области поздно вечером 16 октября искали мужчину, который заблудился.
С просьбой помочь мужу, вероятно потерявшемуся вблизи села Борки, к правоохранителям обратилась его жена, жительница села Соколово, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В течение двух часов сотрудники полиции прочесывали местность и нашли мужчину в поле между лесополосами в районе села Борки.
Правоохранители одели мужчину в теплую одежду, напоили и передали медикам. Сейчас он уже дома.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области поздно вечером 16 октября искали мужчину, который заблудился.".