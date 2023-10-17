Жительница Харьковщины потеряла мужа и обратилась в полицию. Его нашли в поле

В Чугуевском районе Харьковской области поздно вечером 16 октября искали мужчину, который заблудился.

С просьбой помочь мужу, вероятно потерявшемуся вблизи села Борки, к правоохранителям обратилась его жена, жительница села Соколово, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение двух часов сотрудники полиции прочесывали местность и нашли мужчину в поле между лесополосами в районе села Борки.

Правоохранители одели мужчину в теплую одежду, напоили и передали медикам. Сейчас он уже дома.



Фото: ГУ НП в Харьковской области