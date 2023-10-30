Завтра троллейбус в центре Харькова и на Павлом Поле изменит маршрут

Завтра, 31 октября, с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить на ул. 23 Августа и ул. Космонавтов, на участке от разворотного круга «Ул. Клочковская» до ул. Деревянко.

Это связано с ремонтом оборудования на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбус №12 будет курсировать так:

разворотный круг «Больница скорой и неотложной помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Тринклера – разворотный круг «Ст. м. «Госпром».

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