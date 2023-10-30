Завтра тролейбус у центрі Харкова та на Павлому Полі змінить маршрут

Завтра, 31 жовтня, з 10.00 до 15.00 тролейбуси не ходитимуть на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка.

Це пов’язано із ремонтом обладнання на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбус №12 курсуватиме так:

розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера – розворотне коло «Ст. м. «Держпром».