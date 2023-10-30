Завтра тролейбус у центрі Харкова та на Павлому Полі змінить маршрут
Завтра, 31 жовтня, з 10.00 до 15.00 тролейбуси не ходитимуть на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка.
Це пов’язано із ремонтом обладнання на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час тролейбус №12 курсуватиме так:
розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера – розворотне коло «Ст. м. «Держпром».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение, маршрут, павлово поле, транспорт, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 18:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 31 жовтня, з 10.00 до 15.00 тролейбуси не ходитимуть на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка.".