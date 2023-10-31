Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб

Происшествия 07:23   31.10.2023
Оксана Горун
Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке, в которой враг задействовал два «шахеда» и ракету Х-59, а также — штурмах и авиаударах на Харьковщине.

«Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника», — сообщил Генштаб ВСУ.

Ракетами ночью атаковали Полтавскую область. Взрывы слышали в районе Миргорода. «Шахеды» уже традиционно пролетели с юга Украины через центр в сторону западных областей. Последнее сообщение Воздушных сил ВСУ касалось приближения ударных беспилотников к Староконстантинову Хмельницкой области. На Харьковщине тревоги звучали с 22:04 по 22:35, с 23:40  по 00:07 и с 02:51 по 05:43.

Авиационные удары получили: Стогнии, Петропавловка, Сеньково, Первомайское Харьковской области. Также населенные пункты региона были среди 110, оказавшихся под артобстрелами в Украине. В целом по стране нанесли семь ракетных и 90 авиационных ударов за сутки, зафиксировано 82 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 36 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили две атаки противника», — проинформировали в ГШ.

Читайте также: Будет ли РФ бить по энергоинфраструктуре в холода — мнение харьковчан (опрос)

В целом за сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожены 12 ударных БпЛА, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть важных целей противника», — перечислили защитники Украины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
31.10.2023, 10:00
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
31.10.2023, 15:31
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
31.10.2023, 14:35
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
31.10.2023, 15:00
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
31.10.2023, 08:26
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
31.10.2023, 16:10

Новости по теме:

07:59
«Мясные штурмы» РФ — ISW заявил о неэффективности «Шторм Z»
07:23
Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб
10:31
«Боремся» — командир харьковской 92 ОШБр обратился к побратимам (видео)
07:36
Ночью Украину атаковали 12 «шахедов», на Харьковщине отбили 7 атак — Генштаб
19:05
На Харьковщине отбили семь атак РФ — сводка Генштаба

Вы читали новость: «Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 07:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке, в которой враг задействовал два «шахеда» и ракету Х-59, а также — штурмах и авиаударах на Харьковщине".