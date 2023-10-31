Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ночной атаке, в которой враг задействовал два «шахеда» и ракету Х-59, а также — штурмах и авиаударах на Харьковщине.

«Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника», — сообщил Генштаб ВСУ.

Ракетами ночью атаковали Полтавскую область. Взрывы слышали в районе Миргорода. «Шахеды» уже традиционно пролетели с юга Украины через центр в сторону западных областей. Последнее сообщение Воздушных сил ВСУ касалось приближения ударных беспилотников к Староконстантинову Хмельницкой области. На Харьковщине тревоги звучали с 22:04 по 22:35, с 23:40 по 00:07 и с 02:51 по 05:43.

Авиационные удары получили: Стогнии, Петропавловка, Сеньково, Первомайское Харьковской области. Также населенные пункты региона были среди 110, оказавшихся под артобстрелами в Украине. В целом по стране нанесли семь ракетных и 90 авиационных ударов за сутки, зафиксировано 82 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 36 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили две атаки противника», — проинформировали в ГШ.

В целом за сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожены 12 ударных БпЛА, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть важных целей противника», — перечислили защитники Украины.