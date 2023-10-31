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Чотири населені пункти Харківщини опинилися під авіаударами – Генштаб

Події 07:23   31.10.2023
Оксана Горун
Чотири населені пункти Харківщини опинилися під авіаударами – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про нічну атаку, в якій ворог задіяв два “шахеди” і ракету Х-59, а також – штурми та авіаудари на Харківщині.

Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Ракетами вночі атакували Полтавську область. Вибухи чули в районі Миргорода. “Шахеди” вже традиційно пролетіли з півдня України через центр у бік західних областей. Останнє повідомлення Повітряних сил ЗСУ стосувалося наближення ударних безпілотників до Старокостянтинова Хмельницької області. На Харківщині тривоги лунали з 22:04 до 22:35, з 23:40 до 00:07 та з 02:51 до 05:43.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області. Також населені пункти регіону були серед 110, які опинилися під артобстрілами в Україні. Загалом по країні завдали сім ракетних та 90 авіаційних ударів за добу, зафіксовано 82 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 36 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника“, – поінформували в ГШ.

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“Загалом за добу авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість важливих цілей противника”, – перерахували захисники України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про нічну атаку, в якій ворог задіяв два “шахеди” і ракету Х-59, а також – штурми та авіаудари на Харківщині".