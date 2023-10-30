Чи буде РФ бити по енергоінфраструктурі в холоди – опитування харків’ян
72,5% опитаних на сході України (у Харківській та Дніпропетровській областях) у серпні були впевнені, що РФ ймовірно вдасться до систематичних ракетних ударів по енергоінфраструктурі, як це було під час попереднього опалювального сезону.
Такими є результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 15 серпня.
Повідомляється, що на Харківщині та Дніпропетровщині 44,7% респондентів були переконані, що атаки на енергосистему точно будуть, а 27,8% розглядали цей сценарій як високоймовірний. Серед опитаних 10,3% оцінили ризик ракетних ударів як низький, а 4,1% респондентів були переконані, що цього точно не станеться.
У випадку, якщо Росія все ж таки вдасться до атак на енергоінфраструктуру, 36,1% респондентів були переконані, що наслідки будуть зрівнянні з наслідками обстрілів узимку 2022-2023 років. 29,9% опитаних вважали, що наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж торік. 15,7% респондентів прогнозували, що атаки будуть менш результативними та не призведуть до суттєвих порушень електро-, водо- та теплопостачання.
Якщо атаки на енергоінфраструктуру таки відбудуться і їхні наслідки будуть зіставні з торішніми, 44,2% респондентів були впевнені, що зможуть забезпечити побут і комфортне життя своєї сім’ї. Трохи менше опитаних (42,1%) за таких умов не зможуть подбати про себе та близьких.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: опрос, отопительный сезон, ракетний удар, Харків, энергоинфраструктура;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "72,5% опитаних на сході України (у Харківській та Дніпропетровській областях) у серпні були впевнені, що РФ ймовірно вдасться до систематичних ракетних ударів по енергоінфраструктурі, як це було під час попереднього опалювального сезону.".