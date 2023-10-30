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Будет ли РФ бить по энергоинфраструктуре в холода — мнение харьковчан (опрос)

Общество 21:11   30.10.2023
Елена Нагорная
Будет ли РФ бить по энергоинфраструктуре в холода — мнение харьковчан (опрос)

72,5% опрошенных на востоке Украины (в Харьковской и Днепропетровской областях) в августе были уверены, что РФ вероятно прибегнет к систематическим ракетным ударам по энергоинфраструктуре, как это было во время предыдущего отопительного сезона.

Таковы результаты общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 15 августа.

Сообщается, что на Харьковщине и Днепропетровщине 44,7% респондентов были убеждены, что атаки на энергосистему точно будут, а 27,8% рассматривали этот сценарий как высоковероятный. Среди опрошенных 10,3% оценили риск ракетных ударов как низкий, а 4,1% респондентов были убеждены, что этого точно не произойдет.

В случае, если Россия все же прибегнет к атакам на энергоинфраструктуру, 36,1% респондентов были убеждены, что последствия будут соизмеримы с последствиями обстрелов зимой 2022-2023 года. 29,9% опрошенных считали, что последствия могут быть даже хуже, чем в прошлом году. 15,7% респондентов прогнозировали, что атаки будут менее результативными и не приведут к существенным нарушениям электро-, водо- и теплоснабжения.

Если атаки на энергоинфраструктуру таки состоятся и их последствия будут сопоставимы с прошлогодними, 44,2% респондентов были уверены, что смогут обеспечить быт и относительно комфортную жизнь своей семьи. Немного меньше опрошенных (42,1%) при таких условиях не смогут позаботиться о себе и близких.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72,5% опрошенных на востоке Украины (в Харьковской и Днепропетровской областях) в августе были уверены, что РФ вероятно прибегнет к систематическим ракетным ударам по энергоинфраструктуре, как это было во время предыдущего отопительного сезона.".