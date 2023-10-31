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Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)

Происшествия 23:02   31.10.2023
Елена Нагорная
Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)

Ударные беспилотники залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, сообщили в 22:14 в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.

О вражеских дронах в небе над разными регионами Украины, среди которых Сумщина, Кировоградщина, Черкасчина, Полтавщина и Винничина, Воздушные силы информировали, начиная с 21:38.

Воздушную тревогу объявили на Харьковщине в 22:53.

«Внимание, в воздушном пространстве Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — призвал в 22:59 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 23:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, сообщили в 22:14 в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.".