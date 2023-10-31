Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)
Ударные беспилотники залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, сообщили в 22:14 в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.
О вражеских дронах в небе над разными регионами Украины, среди которых Сумщина, Кировоградщина, Черкасчина, Полтавщина и Винничина, Воздушные силы информировали, начиная с 21:38.
Воздушную тревогу объявили на Харьковщине в 22:53.
«Внимание, в воздушном пространстве Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — призвал в 22:59 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Читайте также: Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и штурмы РФ в Купянском районе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, ВСУ, дроны, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 23:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, сообщили в 22:14 в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.".