Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)

Ударные беспилотники залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, сообщили в 22:14 в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.

О вражеских дронах в небе над разными регионами Украины, среди которых Сумщина, Кировоградщина, Черкасчина, Полтавщина и Винничина, Воздушные силы информировали, начиная с 21:38.

Воздушную тревогу объявили на Харьковщине в 22:53.

«Внимание, в воздушном пространстве Харьковской области замечены вражеские БпЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — призвал в 22:59 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.