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Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и штурмы РФ в Купянском районе

Происшествия 19:34   31.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и штурмы РФ в Купянском районе Фото: zn.ua

В течение суток на Харьковщине российские военные нанесли авиаудары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Украинские защитники отбили более десяти атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Ветеринарное и Гатище — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 19:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине российские военные нанесли авиаудары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".