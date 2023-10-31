Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и штурмы РФ в Купянском районе

В течение суток на Харьковщине российские военные нанесли авиаудары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Украинские защитники отбили более десяти атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Ветеринарное и Гатище — на Слобожанском.