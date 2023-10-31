Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и штурмы РФ в Купянском районе
Фото: zn.ua
В течение суток на Харьковщине российские военные нанесли авиаудары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Украинские защитники отбили более десяти атак.
Артиллерийским и минометным обстрелам на Харьковщине подверглись Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Ветеринарное и Гатище — на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине российские военные нанесли авиаудары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".