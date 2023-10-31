Россияне обстреляли из РСЗО и ударили ФАБ-250 по селам на Харьковщине
Россияне обстреляли два села на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
31 октября около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли село Кучеровка Купянского района. Вспыхнул жилой дом.
Также сегодня российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по селу Куриловка Купянского района: поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и сараи.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Дальнейшее пребывание гражданских на приграничных территориях опасно — Тимошко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстреляли, россияне, рсзо, рф, село, ФАБ-250, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне обстреляли из РСЗО и ударили ФАБ-250 по селам на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли два села на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".