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Россияне обстреляли из РСЗО и ударили ФАБ-250 по селам на Харьковщине

Происшествия 17:38   31.10.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреляли из РСЗО и ударили ФАБ-250 по селам на Харьковщине

Россияне обстреляли два села на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 октября около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли село Кучеровка Купянского района. Вспыхнул жилой дом.

Также сегодня российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по селу Куриловка Купянского района: поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и сараи.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли два села на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".