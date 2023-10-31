Россияне обстреляли из РСЗО и ударили ФАБ-250 по селам на Харьковщине

Россияне обстреляли два села на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 октября около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли село Кучеровка Купянского района. Вспыхнул жилой дом.

Также сегодня российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по селу Куриловка Купянского района: поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и сараи.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).