Дальнейшее пребывание гражданских на приграничных территориях опасно — Тимошко
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко заявил о терроре российской армией жителей приграничья и Купянского района.
«Дальнейшее пребывание гражданских на приграничных территориях очень опасно. Жители Купянского территориального общества, длительное время подвергающиеся постоянным обстрелам, по решению властей подлежат обязательной эвакуации. В особенности это касается семьям с детьми», — написал Тимошко в facebook утром 31 октября.
Он перечислил наиболее существенные российские обстрелы мирного населения только за прошедшие сутки. Так, удар из РСЗО «Смерч» около 22:00 30 октября пришелся по Боровой, там повреждены жилые дома. Ночью ударили по Волчанску.
«В результате обстрела повреждены частные дома, земельные участки, окна, двери, крыши домов, стены, заборы», — отметил начальник ГУНП.
По небольшому селу Ивашки били из минометов час без перерыва — с 10:00 до 11:00 30 октября.
«В результате вражеских обстрелов повреждены шесть частных домов, автомобили, газовая сеть низкого давления», — перечислил Тимошко.
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Больше всего достается прифронтовому (и одновременно приграничному) Купянскому району. За сутки по нему «прилетали» снаряды «смерчей», «ураганов», артиллерии, а также управляемые авиабомбы на базе ФАБ-250. Удары пришлись по частным домам в Новоосиново, Петропавловке, Купянске-Узловом, Куриловке и самом Купянске.
В такой обстановке 30 октября полицейские из группы «Белые ангелы» вместе с волонтерами вывезли из Купянского района 21 человека, в том числе 12 детей.
«Эвакуация продолжается», — подчеркнул начальник полиции Харьковщины.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, обстрелы, полиция, приграничье, тимошко, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко заявил о терроре российской армией жителей приграничья и Купянского района".