Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских террористических атак по территории региона за сутки.

«Этой ночью, около 00:40 и 02:00 враг дважды обстрелял г. Волчанск. Поврежден здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под ударами в течение суток были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В результате обстрела из РСЗО «Смерч» пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома. В с. Перовское Богодуховского района повреждено три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля», — перечислил Синегубов.

Также армия РФ била по Ветеринарному в Харьковском районе, Ивашкам — в Богодуховском, Двуречной и Куриловке — в Купянском.

Пострадавших из-за обстрелов в области нет.