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Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов

Происшествия 08:26   31.10.2023
Оксана Горун
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских террористических атак по территории региона за сутки.

«Этой ночью, около 00:40 и 02:00 враг дважды обстрелял г. Волчанск. Поврежден здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под ударами в течение суток  были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Последствия обстрелов Харьковской области 31 октября 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова

«В результате обстрела из РСЗО «Смерч» пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома. В с. Перовское Богодуховского района повреждено три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля», — перечислил Синегубов.

Последствия обстрелов Харьковской области 31 октября 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

Также армия РФ била по Ветеринарному в Харьковском районе, Ивашкам — в Богодуховском, Двуречной и Куриловке — в Купянском.

Читайте также: Четыре населенных пункта Харьковщины оказались под авиаударами — Генштаб

Последствия обстрелов Харьковской области 31 октября 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

Пострадавших из-за обстрелов в области нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских террористических атак по территории региона за сутки".