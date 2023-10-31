Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских террористических атак по территории региона за сутки.
«Этой ночью, около 00:40 и 02:00 враг дважды обстрелял г. Волчанск. Поврежден здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.
По его информации, под ударами в течение суток были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
«В результате обстрела из РСЗО «Смерч» пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома. В с. Перовское Богодуховского района повреждено три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля», — перечислил Синегубов.
Также армия РФ била по Ветеринарному в Харьковском районе, Ивашкам — в Богодуховском, Двуречной и Куриловке — в Купянском.
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Пострадавших из-за обстрелов в области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских террористических атак по территории региона за сутки".