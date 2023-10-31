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Армія РФ вночі обстріляла Харківщину, є руйнування – Синєгубов

Події 08:26   31.10.2023
Оксана Горун
Армія РФ вночі обстріляла Харківщину, є руйнування – Синєгубов Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських терористичних атак по території регіону за добу.

“Цієї ночі, близько 00:40 та 02:00 ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, під ударами протягом доби були населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Наслідки обстрілів Харківської області 31 жовтня 2023 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Смерч” смт Борова Ізюмського району пошкоджено два багатоповерхових будинки. У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі“, – перерахував Синєгубов.

Наслідки обстрілів Харківської області 31 жовтня 2023 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Також армія РФ била по Ветеринарному в Харківському районі, Івашкам – у Богодухівському, Дворічній та Курилівці – у Куп’янському.

Читайте також:  Чотири населені пункти Харківщини опинилися під авіаударами – Генштаб

Наслідки обстрілів Харківської області 31 жовтня 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Постраждалих через обстріли в області немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських терористичних атак по території регіону за добу".