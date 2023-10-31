Армія РФ вночі обстріляла Харківщину, є руйнування – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських терористичних атак по території регіону за добу.

“Цієї ночі, близько 00:40 та 02:00 ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, під ударами протягом доби були населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Смерч” смт Борова Ізюмського району пошкоджено два багатоповерхових будинки. У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі“, – перерахував Синєгубов.

Також армія РФ била по Ветеринарному в Харківському районі, Івашкам – у Богодухівському, Дворічній та Курилівці – у Куп’янському.

Постраждалих через обстріли в області немає.