Армія РФ вночі обстріляла Харківщину, є руйнування – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських терористичних атак по території регіону за добу.
“Цієї ночі, близько 00:40 та 02:00 ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, під ударами протягом доби були населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
“Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Смерч” смт Борова Ізюмського району пошкоджено два багатоповерхових будинки. У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі“, – перерахував Синєгубов.
Також армія РФ била по Ветеринарному в Харківському районі, Івашкам – у Богодухівському, Дворічній та Курилівці – у Куп’янському.
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Постраждалих через обстріли в області немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських терористичних атак по території регіону за добу".