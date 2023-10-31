Подальше перебування цивільних на прикордонних територіях небезпечне – Тимошко
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко заявив про терор російською армією мешканців прикордоння та Куп’янського району.
“Подальше перебування цивільних на прикордонних територіях є дуже небезпечним. Мешканці Куп’янської територіальної громади, які тривалий час потерпають від постійних обстрілів за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації. Особливо це стосується сім’ям з дітьми”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 31 жовтня.
Він перелічив найбільш суттєві російські обстріли мирного населення лише за минулу добу. Так, удар із РСЗВ “Смерч” близько 22:00 30 жовтня припав по Боровій, там пошкоджені житлові будинки. Вночі вдарили по Вовчанську.
“Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, земельні ділянки, вікна, двері, дахи будинків, стіни, паркани”, – зазначив начальник ГУНП.
По невеликому селу Івашки били з мінометів годину без перерви – з 10:00 до 11:00 30 жовтня.
“Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 6 приватних будинків, автомобілі, газова мережа низького тиску”, – перерахував Тимошко.
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Найбільше дістається прифронтовому (і водночас прикордонному) Куп’янському району. За добу ним “прилітали” снаряди “смерчів”, “ураганів”, артилерії, а також керовані авіабомби на базі ФАБ-250. Удари припали по приватних будинках у Новоосиновому, Петропавлівці, Куп’янську-Вузловому, Курилівці та самому Куп’янську.
У таких обставинах 30 жовтня поліціянти з групи “Білі ангели” разом із волонтерами вивезли з Куп’янського району 21 особу, у тому числі 12 дітей.
“Евакуація триває”, – наголосив начальник поліції Харківщини.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Купянский район, обстріли, поліція, приграничье, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко заявив про терор російською армією мешканців прикордоння та Куп’янського району".