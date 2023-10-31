Подальше перебування цивільних на прикордонних територіях небезпечне – Тимошко

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко заявив про терор російською армією мешканців прикордоння та Куп’янського району.

“Подальше перебування цивільних на прикордонних територіях є дуже небезпечним. Мешканці Куп’янської територіальної громади, які тривалий час потерпають від постійних обстрілів за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації. Особливо це стосується сім’ям з дітьми”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 31 жовтня.

Він перелічив найбільш суттєві російські обстріли мирного населення лише за минулу добу. Так, удар із РСЗВ “Смерч” близько 22:00 30 жовтня припав по Боровій, там пошкоджені житлові будинки. Вночі вдарили по Вовчанську.

“Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, земельні ділянки, вікна, двері, дахи будинків, стіни, паркани”, – зазначив начальник ГУНП.

По невеликому селу Івашки били з мінометів годину без перерви – з 10:00 до 11:00 30 жовтня.

“Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 6 приватних будинків, автомобілі, газова мережа низького тиску”, – перерахував Тимошко.

Найбільше дістається прифронтовому (і водночас прикордонному) Куп’янському району. За добу ним “прилітали” снаряди “смерчів”, “ураганів”, артилерії, а також керовані авіабомби на базі ФАБ-250. Удари припали по приватних будинках у Новоосиновому, Петропавлівці, Куп’янську-Вузловому, Курилівці та самому Куп’янську.

У таких обставинах 30 жовтня поліціянти з групи “Білі ангели” разом із волонтерами вивезли з Куп’янського району 21 особу, у тому числі 12 дітей.

“Евакуація триває”, – наголосив начальник поліції Харківщини.