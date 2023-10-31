Росіяни обстріляли з РСЗВ і вдарили ФАБ-250 по селах на Харківщині
Росіяни обстріляли два села на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
31 жовтня близько 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли село Кучерівка Куп’янського району. Спалахнув житловий будинок.
Також сьогодні російські військовослужбовці завдали удару ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району: пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та комори.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли два села на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".