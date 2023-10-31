Росіяни обстріляли з РСЗВ і вдарили ФАБ-250 по селах на Харківщині

Росіяни обстріляли два села на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

31 жовтня близько 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли село Кучерівка Куп’янського району. Спалахнув житловий будинок.

Також сьогодні російські військовослужбовці завдали удару ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району: пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та комори.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).