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Росіяни обстріляли з РСЗВ і вдарили ФАБ-250 по селах на Харківщині

Події 17:38   31.10.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли з РСЗВ і вдарили ФАБ-250 по селах на Харківщині

Росіяни обстріляли два села на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

31 жовтня близько 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли село Кучерівка Куп’янського району. Спалахнув житловий будинок.

Також сьогодні російські військовослужбовці завдали удару ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району: пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та комори.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 17:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли два села на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".