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Генштаб по Харківщині: три авіаудари і штурми РФ у Куп’янському районі

Події 19:34   31.10.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: три авіаудари і штурми РФ у Куп’янському районі

Протягом доби на Харківщині російські військові завдали авіаударів у районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут українські воїни відбили понад десять атак.

Артилерійських та мінометних обстрілів на Харківщині зазнали Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Уди, Ветеринарне та Гатище – на Слобожанському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині російські військові завдали авіаударів у районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".