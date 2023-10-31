Ударні дрони залетіли на Харківщину з Бєлгородщини – Повітряні сили (оновлено)

Ударні безпілотники залетіли на Харківщину із Бєлгородської області РФ, повідомили о 22:14 у телеграм-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.

Про ворожі дрони у небі над різними регіонами України, серед яких Сумщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина та Вінниччина, Повітряні сили інформували, починаючи з 21:38.

“Увага, в повітряному просторі Харківської області помічені ворожі БпЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – закликав о 22:59 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повітряну тривогу оголосили на Харківщині о 22:53.