Ударні дрони залетіли на Харківщину з Бєлгородщини – Повітряні сили (оновлено)
Ударні безпілотники залетіли на Харківщину із Бєлгородської області РФ, повідомили о 22:14 у телеграм-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.
Про ворожі дрони у небі над різними регіонами України, серед яких Сумщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина та Вінниччина, Повітряні сили інформували, починаючи з 21:38.
“Увага, в повітряному просторі Харківської області помічені ворожі БпЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – закликав о 22:59 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Повітряну тривогу оголосили на Харківщині о 22:53.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 23:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні безпілотники залетіли на Харківщину із Бєлгородської області РФ, повідомили о 22:14 у телеграм-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.".