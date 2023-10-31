Завтра вместо трамваев на Салтовке пассажиров будет возить автобус
Завтра, 1 ноября, трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
Во время отсутствия трамвайного сообщения по ул. Академика Павлова будет курсировать временный автобус №27: автостанция «Героев Труда» — ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ДК «ХЭМЗ» – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автобус, движение, маршрут, салтовка, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 1 ноября, трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.".