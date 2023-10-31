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Завтра замість трамваїв на Салтівці пасажирів возитиме автобус

Суспільство 18:22   31.10.2023
Оксана Якушко
Завтра замість трамваїв на Салтівці пасажирів возитиме автобус

Завтра, 1 листопада, трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська –  вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

На час відсутності трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №27 з наступним шляхом руху: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 1 листопада, трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського.".