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Агитировали за союз с РФ. На Харьковщине и по всей стране накрыли ячейки секты

Общество 23:38   02.11.2023
Елена Нагорная
Агитировали за союз с РФ. На Харьковщине и по всей стране накрыли ячейки секты Фото: Нацполиция Украины

Силовики сообщили о разоблачении и прекращении деятельности в Украине международной секты «АллатРа», которая, по их данным, действовала в пользу спецслужб РФ. Всего были заблокированы более двух десятков ячеек организации в Киеве и других регионах. Обыски в частности прошли в Харьковской области.

Филиалы организации существуют в РФ, Беларуси и еще нескольких странах Европы, Центральной Азии и США, а также действовали в каждом областном центре Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

«Под видом «миссионерства» участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании «союза славянских народов» под руководством Москвы», — пишут силовики.

Фигуранты создали YouTube-канал, который насчитывает почти полмиллиона подписчиков, а также запустили сеть интернет-ресурсов, Telegram-каналов и страниц в ТікТок. По данным СБУ, в сообщениях и видео продвигали прокремлевские нарративы через идеи так называемого «созидательного общества».

«Лидеры секты незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. Находясь в одном из европейских государств, они дистанционно продолжали руководить преступной организацией в Украине», — пишет СБУ.

Правоохранители провели обыски в филиалах секты и по местам жительства фигурантов в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях.


Фото: СБУ

Как сообщает Нацполиция Украины, всего провели 74 обыска, в ходе которых обнаружили пропагандистскую литературу российских авторов, оккультную символику, портреты Путина, российскую валюту и оружие.


Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители также опубликовали аудиоперехват разговоров руководителей организации. Они обсуждали необходимость ракетных ударов по гражданским объектам на западе Украины.

По данным СБУ, руководству и участникам секты готовится сообщение о подозрении по четырем статьям УКУ, за что предусмотрено до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех активных участников организации. По предварительным данным, их может быть около пятидесяти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 23:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силовики сообщили о разоблачении и прекращении деятельности в Украине международной секты «АллатРа», которая, по их данным, действовала в пользу спецслужб РФ. Всего были заблокированы более двух десятков ячеек организации в Киеве и других регионах. Обыски в частности прошли в Харьковской области.".