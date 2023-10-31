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За границу — за $1,5 и 4,5 тыс. В Харькове будут судить помощника уклонистов

Общество 20:26   31.10.2023
Елена Нагорная
За границу — за $1,5 и 4,5 тыс. В Харькове будут судить помощника уклонистов Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харькове передали в суд дело 34-летнего соучредителя благотворительного фонда, жителя поселка Высокий, организовавшего две схемы выезда военнообязанных мужчин за границу.

Первый механизм заключался в том, что фигурант вносил мужчин в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров, которыми они не являлись. Такая услуга стоила 1,5 тысячи долларов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные справки военно-врачебной комиссии об отсрочке от призыва на военную службу. За это уклонисты платили почти по 4,5 тысячи долларов. Кроме того, мужчина проводил инструктажи с «клиентами» по «обстоятельствам» прохождения ими такой комиссии.

В прокуратуре напоминают, что дельца разоблачили по месту жительства в августе текущего года.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Производство по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины будет рассматривать Коминтерновский райсуд Харькова. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — 9 лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове передали в суд дело 34-летнего соучредителя благотворительного фонда, жителя поселка Высокий, организовавшего две схемы выезда военнообязанных мужчин за границу.".