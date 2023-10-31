За границу — за $1,5 и 4,5 тыс. В Харькове будут судить помощника уклонистов
В Харькове передали в суд дело 34-летнего соучредителя благотворительного фонда, жителя поселка Высокий, организовавшего две схемы выезда военнообязанных мужчин за границу.
Первый механизм заключался в том, что фигурант вносил мужчин в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров, которыми они не являлись. Такая услуга стоила 1,5 тысячи долларов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные справки военно-врачебной комиссии об отсрочке от призыва на военную службу. За это уклонисты платили почти по 4,5 тысячи долларов. Кроме того, мужчина проводил инструктажи с «клиентами» по «обстоятельствам» прохождения ими такой комиссии.
В прокуратуре напоминают, что дельца разоблачили по месту жительства в августе текущего года.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Производство по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины будет рассматривать Коминтерновский райсуд Харькова. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — 9 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Высокий, прокуратура, суд, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове передали в суд дело 34-летнего соучредителя благотворительного фонда, жителя поселка Высокий, организовавшего две схемы выезда военнообязанных мужчин за границу.".